On s’intéresse à la santé mentale des jeunes au temps du Covid19 aujourd’hui. Comment faire face à cette période ? Comment concilier jeunesse et couvre-feu ? Comment distinguer la crise d’ado d’un malaise beaucoup plus profond ? Comment continuer à avancer aussi ?

Comment vont les jeunes aujourd'hui ? © Getty / kundoy

Si les craintes existent, les raisons d’espérer sont elles aussi bien réelles. Cette jeunesse résiste, en inventant des nouvelles formes de solidarités, toujours plus nombreuses, en recomposant une vie sociale, différente certes mais bel et bien là. Fragilisée peut-être mais surtout résiliente. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020 disait Emmanuel Macron. C'est dur aussi en 2021.

Comment soulager, comment réparer, comment tout simplement écouter ? On se pose la question ce matin, avec vous aussi au 01 45 24 7000 ou sur l’appli de France Inter.

Avec :

Marie-Rose Moro, pédopsychiatre, professeure des universités à Paris et psychanalyste. Elle dirige la Maison des adolescents - Maison de Solenn, de l'hôpital Cochin, et a notamment publié Phobie scolaire (Vigot, 2020). Plus récemment, elle est l'auteure de Face aux abus sexuels : la parole aux enfants (Bayard, 2021).

Bruno Humbeeck, psychopédagogue et directeur de recherches au sein du service des Sciences de la famille de l'université de Mons (Belgique), il est docteur en Sciences de l'éducation de l'université de Rouen et notamment auteur de Les leçons de la pandémie. Réinventer l'école (2020).

Benjamin Flohic, directeur général de Co'p1, association de Solidarités Etudiantes à Paris

Ange William, étudiant en droit à l'Université de Lyon

Nathan Muckensturm, diplômé depuis un an en mécanique et design industriel

