Quitter une grande ville pour une plus petite, pour un village. Paris, par exemple, perd environ 12 000 habitants chaque année, au profit de la banlieue ou de la province. Selon l’Insee, près de 60 000 habitants ont quitté la capitale entre 2011 et 2016 Comment expliquer ce type d'exode ?

Quitter la ville pour la campagne. © Getty / Westend61

Une émission en collaboration avec les Assises de la citoyenneté de Ouest France, une question : Pourquoi donc quitter la capitale ou une grande métropole pour une petite ville ou un village ?

Qu’est-ce qui pousse à quitter une grande ville ? Quelles sont les pathologies urbaines qui poussent les citadins à fuir leur territoire ? Pourquoi s’installer dans une petite ville ou un village ? Quel est l’archétype du village français que de nombreux citadins recherchent ?

Des endroits vivants, dynamiques, chaleureux, solidaires où il fait bon vivre. Mais existent également des petites villes et des villages, pas forcément accueillants et qui se meurent à petit feu… Quitter la grande ville oui, mais attention : le principe de réalité peut se fracasser sur le fantasme d’un exode idéalisé…

Et vous, avez-vous quitté une grande ville pour une plus petite, pour un village ? Pour quelles raisons ? Était-ce une renaissance ou une désillusion ? Pourquoi aimez-vous vivre loin des grandes villes ? Dans quel village ou petite ville rêvez-vous de vivre ?

Avec

Brice Gruet, géographe, auteur de 100 villages à couper le souffle (ed.Larousse)

Thierry Paquot, philosophe de l'urbain, auteur de Désastres urbains (ed. La découverte) et à paraître Mesures et démesures des villes (ed.CNRS)

François-Xavier Lefranc, rédacteur en chef de Ouest France, pour les Assises de la citoyenneté – Vivre ensemble

Guillemette Odicino – l’esprit d’escalier

