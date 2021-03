La pornographie est-elle une agression sexuelle sur mineurs ? C’est la question que nous posons ce matin, et c’est la thèse de l’un de nos invités le psychanalyste Gérard Bonnet. Un tiers des enfants a déjà vu des images classées X. Un chiffre énorme et peut-être sous-estimé.

Pourquoi la pornographie est une agression sexuelle sur mineurs © AFP / JEANNE FOURNEAU / HANS LUCAS

Selon un sondage Opinionway de 2018, 82 % des mineurs ont été exposés à des contenus pornographiques.

Comment expliquer que ces contenus soient accessibles aussi facilement ? Quelle est notre part de responsabilité collective ? Pourquoi nos sociétés sont-elles autant accros à la pornographie ? Et puis dans quelle mesure la pornographie peut-elle traumatiser les enfants et déformer la vision de la sexualité chez les adolescents ? Quels sont les effets néfastes à moyen et long terme ? Enfin, quelles armes fournir aux parents pour les aider à les détourner de ce tsunami pornographique qui façonne violemment les imaginaires ? Quelle vision alternative de la sexualité peut-on leur proposer ?

Éléments de réponse ce matin avec, au micro d'Ali Rebeihi :

Gérard Bonnet , psychanalyste, enseignant et chercheur, membre de l'Association psychanalytique de France

, psychanalyste, enseignant et chercheur, membre de l'Association psychanalytique de France Anne Révah-Lévy , pédopsychiatre, professeure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris-Diderot, cheffe de service à l’Hôpital d’Argenteuil

, pédopsychiatre, professeure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris-Diderot, cheffe de service à l’Hôpital d’Argenteuil Serge Tisseron , psychiatre et docteur en psychologie, membre de l'Académie des technologies

, psychiatre et docteur en psychologie, membre de l'Académie des technologies Maïa Mazaurette , journaliste, auteure, peintre et chroniqueuse sexe

, journaliste, auteure, peintre et chroniqueuse sexe David Groison, directeur des titres ados de Bayard Jeunesse (Okapi, Phosphore, I love English, We Demain 100% Ado), auteur et journaliste

Retrouvez ci-dessous des extraits de l'entretien

(en cours)