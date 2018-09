Le foie, un organe essentiel... Toutes vos questions sur le foie et les maladies hépatiques dans cette émission !

A quoi sert le foie ? © Getty

Le cœur a droit à des milliers de chansons d’amour ;l’intestin est devenu un organe vedette, devenu éminemment fréquentable ; le cerveau demeure plus que jamais un monarque révéré… En revanche, l’organe le plus volumineux du corps humain reste méconnu et peu glorifié.

Le foie est pourtant un super héros très discret, qui rend un nombre infini de services à notre organisme. Un véritable ami, altruiste, qui nous veut du bien.

Le foie, c’est l’anti-Donald Trump du corps humain. C'est un super héros qui détient des supers-pouvoirs, comme celui de se régénérer. Dans la médecine chinoise, le foie est d’ailleurs appelé le « général des armées » !

Mais à quoi sert vraiment le foie ?

Quelles sont ses grandes fonctions essentielles ?

À quelle pathologie est-il exposé si on le maltraite à long terme ?

Comment prendre soin de lui ? Comment bien le chouchouter ?

Quels sont ses principaux ennemis ?

Aller + loin

• Les pouvoirs cachés du foie du Professeur Gabriel Perlemuter (paru en 2018, éditions Flammarion)

• Qu’est-ce que tu as dans le ventre ? de Philippe Godeberge (paru en 2017, aux éditions Hachette)

Également à l'antenne

• Aline Perraudin (directrice de la rédaction de Santé magazine)

(directrice de la rédaction de Santé magazine) • Baptiste Beaulieu (médecin généraliste et fondateur du blog Alors voilà)

Demain

