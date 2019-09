Y a-t-il vraiment une place dans la fratrie et si oui quel rôle joue-t-elle ? La place de préféré est-elle vraiment si enviable que cela ? Comment s’en sortent dans la vie les enfants moins appréciés ? Est-ce vraiment un tabou familial où n'est-ce qu'une simple illusion dans les rapports familiaux ?

Chouchou ou pas ? © Getty / Dirk Anschutz

C’est un tabou parental…

Peu de pères ou de mères osent l’avouer.

« Je préfère ma fille cadette » ou « j’ai beaucoup moins d’atomes crochus avec l’aîné »…

Et pourtant ce tabou a été maintes fois racontés, dans les romans, contes et textes sacrés.

Rappelez-vous du Vilain petit canard, de Poil de carotte, de Pierre et Jean de Maupassant, ou encore d’Esaü et Jacob, Caïn et Abel, dans la Bible…

Nous verrons ce matin quelle est la mécanique des préférences et des rejets ?

Consciemment ou non, comment le chouchou devient-il l’élu ?

La place de préféré est-elle enviable, ou est-ce une cage dorée ?

Comment s’en sortent dans la vie les enfants moins appréciés, les vilains petits canards plus ou moins résilients ?

Et puis, ces places de chouchou ou de mal aimés évolue-t-elles dans le temps ?

Nous aborderons également l’épineuse question des successions qui éclairent ces questions d’une lumière très crue.

Eléments de réponses ce matin avec les auteures du livre Chouchou ou mal-aimé, Anne-Marie Sudry et Catherine Siguret.

Racontez-nous ce matin vos histoires familiales au 01 45 24 7000, sur l’appli France Inter et sur la page Facebook de GBVF.

Avec nous également Marie-Laure Zonchaïne de Femme Actuelle et ses questions pertinentes.