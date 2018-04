Quelques conseils pour arrêter de râler en famille, au travail, dans son couple, entre amis ou dans les espaces publics…

Comment arrêter de râler ? © Getty / stock_colors

La liste de nos griefs quotidiens est immense : retards de bus, voisin de table qui fait des bruits de bouche, caisse de supermarché qui avance à deux à l’heure, l’éternel bouchon routier qui donne envie de trucider son prochain…

Ne plus râler, une tâche ô combien difficile mais que nous essaierons de relever, en toute modestie…

Mais pourquoi râlons-nous autant ?

Pourquoi la caricature du Français à l’étranger est-elle celle du râleur impénitent ?

Quelles sont les raisons souvent inconscientes qui nous poussent à pester du matin au soir ?

Quel est le sens de cette plainte ?

Et puis, doit-on forcément réprimer ce type d’émotions négatives ?

Et vous, quel râleur êtes-vous, qu’est-ce qui vous fait râler de façon récurrente, n’hésitez pas, ronchonnez au 01 45 24 7000, par courriel et sur l’appli France Inter, sans oublier notre page Facebook.

avec

Christine Lewicki, coach d'entreprise, fondatrice de la société O Coaching Inc et formatrice en développement personnel, J’arrête de râler au boulot ed.Eyrolles

Emmanuelle Nave directrice de ressources humaines co-auteure de J'arrête de râler au boulot

Christilla Pellé-Douël, journaliste Psychologies magazine, Ces livres qui nous font du bien ed.Marabout

Tel: Nicolas Rouvière historien

Tel : Abdu Gnaba, anthropologue

Chronique Giulia Foïs

Demain on s’intéresse, à l’intelligence des enfants… Est-elle multiple ? Comment la mesure-t-on ? Qu’est-ce qui la stimule et qu’est-ce qui l’éteint? Nous recevrons les psychologues Olivier Houdé et Gabriel Wahl, et avec Héloïse Lhérété du mensuel Sciences Humaines.