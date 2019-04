Qui sont-ils ? Quel est leur portrait-robot ? A quoi rêvent-ils ? Peut-on être quinquagénaire et adolescent ? A quoi ressemblent-ils ? Quel est leur portrait-robot ? Est-ce une énième invention marketing ?

Les quinquagénaires d'aujourd'hui © Getty / Lucy Lambriex

Nous vivons une confusion des âges…

Pour l’un de nos invités le philosophe Pierre-Henri Tavoillot, « le dérèglement des âges se laisse voir dans de nombreux traits de notre époque : l’ébranlement de la figure adulte, l’aspiration frénétique à l’éternelle jeunesse. Et de noter, que « même si les seuils d’âge sont moins nets et fixes qu’auparavant, ils persistent ».

Des seuils d’âge moins nets et fixes qu’auparavant, illustrés par les « quincados » : ces nouveaux quinquagénaire, plus nombreux que jamais, actifs et en bonne santé et qui se réinventent au milieu de leur existence, en vivant une seconde adolescence, avec la maturité en plus…

Qui sont ces quincados, ni vieux beaux ni faux jeunes ?

Qu’est-ce qui différencie les quinquagénaires des années 2010 de ceux des générations précédentes ? Quelle leçon peuvent-ils donner aux plus jeunes ou aux plus vieux ?

Si vous ressemblez à l’un de ces nouveaux quinquagénaires, contactez-nous au 01 45 24 7000, sur l’appli France Inter et sur la page Facebook de GBVF. Et si vous ne vous reconnaissez pas, manifestez-vous également…

avec

Serge Guérin sociologue, Les quincados ed. Calmann Lévy

sociologue, Les quincados ed. Calmann Lévy Pierre-Henri Tavoillot philosophe

La petite philosophie de la vie quotidienne Marie Robert

Reportage Antoine Ly : Ils s’appellent Lisa, Irani et Gérard. Ils ont passé la cinquantaine sans encombres. Bien au contraire. Ils se sont rencontrés grâce au site « quintonic.fr », qui leur propose de se rencontrer régulièrement autour de différentes activités. Quand je les ai vus, ils portaient de drôles de chaussures aux pieds et ils avaient aussi une grosse boule à la main. Ils étaient en train de jouer au bowling. Pour ceux que ça intéresse, on fait le lien vers le site des quinquas tonics.