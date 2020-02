Dans un couple quand faut-il arrêter, et quand continuer la poursuite de l’histoire ? La rupture est devenue l’une des craintes fondamentales d'une relation à deux tant réussir sa vie amoureuse est souvent perçu tel un crédo contemporain.

Couple : on arrête ou on continue ? © Getty / AndreasKermann E+

Dans nos sociétés liquides où les liens, les relations humaines deviennent flexibles plutôt que durables dans tous les domaines de la société, réussir sa vie de couple est devenu un crédo contemporain.

La vie à deux est devenue un support identitaire essentiel, l’un des lieux de l’épanouissement personnel. Dans ce contexte, la rupture est donc devenue l’une des craintes fondamentales du couple.

Il faut qu’on parle

Une phrase glaçante, souvent redoutée dans un couple. Il faut qu’on parle, cinq mots qui, en règle générale, ne présage rien de bon pour la survie du couple. Mais comment rendre féconde cette phrase, où se pose cette autre question :

On arrête ou on continue ?

Pendant près de 60 ans, tous les six mois, lors d’un repas en tête à tête, c’est la question que se posait l’écrivain Dominique Desanti et son mari le philosophe Jean-Toussaint Desanti. Une question rituelle qui a vivifié leur couple et l’a rendu solide, durable…

Essayons de ne plus avoir peur de ces deux phrases : « il faut qu’on parle » et « on arrête ou on continue », prélude à un fructueux bilan de couple. Craignez-vous ces deux fameuses phrases ? Faites-vous régulièrement le bilan de votre couple ?

Avec

Sophie Cadalen, psychanalyste, Inventer son couple (ed.Eyrolles)

psychanalyste, Inventer son couple (ed.Eyrolles) Caroline Kruse, conseillère conjugale, autrice de Il faut qu’on parle (ed du Rocher)

conseillère conjugale, autrice de Il faut qu’on parle (ed du Rocher) Robert Neuberger, psychiatre, auteur de On arrête on continue ? (ed Payot Psy)

Chronique Eric Libiot

