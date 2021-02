Avez-vous déjà eu le sentiment de ne pas mériter la place que vous occupez dans la vie sociale, professionnelle ? Vous êtes-vous déjà dit que la position que vous aviez obtenue n’était pas due à votre mérite personnel mais à des causes extérieures, à la chance par exemple ?

Le syndrome d'imposture en question © Getty / Bloom Productions

Mais comment expliquer ce malaise, ce doute obsédant, cette peur d’échouer, ce sentiment d’illégitimité que l’on appelle communément le syndrome d’imposture ? Et comment expliquer que ce syndrome touche beaucoup de femmes, surtout celles qui ont objectivement réussi leur vie professionnelle ? Vous verrez qu’au cœur de ce syndrome d’imposture on retrouve le manque de confiance en soi et le regard des autres. Ce matin, en compagnie de nos expertes, nous vous donnerons des clés pour comprendre et lutter contre ce sentiment qui empêche de s’épanouir.

Et vous, avez-vous déjà ressenti ce syndrome d’imposture ? N’hésitez pas à témoigner dès maintenant au 01 45 24 7000, sur l’appli France Inter et sur la page Facebook de GBVF. Vers 10h40, vous retrouverez la chronique de Giulia Foïs qui s’intéressera à la PMA pour toutes. Et vous l’entendrez, elle n’est pas contente du tout.

Bienvenue dans GBVF, la vie quotidienne mode d’emploi !

Avec nos invité.e.s