Moins consommer de viande et de poisson, sans y renoncer totalement…

Etes-vous fléxitarien ? © Getty / Astrakan Images

Cette tendance lourde qui consiste à moins consommer de viande et de poisson et plus de végétaux…

Comment expliquer cette tendance ?

Est-ce un simple mode un peu hypocrite qui consiste à ne pas faire le choix clair du végétarisme ?

Pourquoi ne pas renoncer totalement à manger des produits carnés ?

Quels sont les facteurs qui conduisent à réduire sa consommation de steak de thon, de bavette de bœuf ou d’escalope de dinde ?

Quels sont les grands principes du flexitarisme ?

Quels sont ses vrais bénéfices santé ?

Et vous, êtes-vous flexitarien ?

Consommez-vous nettement moins de viande et de poisson qu’auparavant au profit des céréales et des végétaux ? Pourquoi n’êtes-vous pas devenu végétarien, voire végane ?

Reportage Antoine Ly :

Antoine s'est rendu ce week-end à Tours, pour rencontrer un couple de restaurateurs flexitariens. Ils s’appellent Marion Dumeau et Fred Louvain. On peut dire que c’est en quelque sorte un couple mixte. Puisque Madame est quasi végétarienne…alors que Monsieur est omnivore. Ils ont ouvert, il y a 3 ans, leur restaurant « La petite pause des hall », à Tours. Tout le monde y trouve son compte. Au menu ce samedi : cassolette de riz au curry, avec des courgettes, des galettes de maïs, un flan de légume au curcuma, des samossas aux légumes en veux-tu en voilà. Mais aussi un peu de charcuterie ou de poisson…Toujours en dessous de 20% par rapport au menu global. Parmi les clients, on trouve des habitués, et également des curieux venus tenter l’expérience. Sachez, qu’en moyenne 90 % des clients de ce restaurant flexitarien, sont des femmes.

