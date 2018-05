Comme tous les vendredis, un peu de recul avec notre vie quotidienne… Ce matin une question avec la collaboration du mensuel Philosophie Magazine : faut-il en finir avec le culte de la perfection ?

Il est de plus en plus fréquent qu’une tentation s’empare de chacun d’entre nous : devenir plus que parfait dans tous les domaines de la vie sociale, intime, professionnelle…

Mettre le doigt dans l’engrenage du perfectionnisme, c’est bien souvent ne plus savoir où s’arrêter…

Comment trouver la bonne mesure ?

La recherche d’une excellence quasi-divine, le culte de la perfection peut conduire à des rigidités, à une forme de déprime, d’insatisfaction, de culpabilité quand on ne parvient pas à toucher du doigt cet absolu, bien souvent hors de portée, irréalisable pour le commun des mortels…

Napoléon nous dit d’ailleurs que

si la perfection n’était pas chimérique, elle n’aurait pas tant de succès.

Alexandre Lacroix, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine

