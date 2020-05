Comment changer nos habitudes alimentaires pour mieux respecter notre environnement et réduire notre empreinte carbone ? Avec des suggestions de spécialistes, mais aussi le regard d'Yves Michaud sur notre monde d'après le Covid-19, et des recettes de cuisine.

Mieux manger dans le futur © Getty / Cavan Images

La personnalité du jour, son regard sur Le monde d'après : "On ne peut pas tout télé-quelque chose !"

Avec Yves Michaud, philosophe (extraits) :

"Il vit à Ibiza, et le Covid à étranglé l’ile qui tout à coup, s’est arrêtée. Le tourisme de masse, c'est fini, pour l'instant."

"Ceux qui sont pour la décroissance viennent d’avoir un avant-goût grandeur nature, mais comme nos sociétés sont basées sur des modèles qui privilégient la croissance, les coûts sont énormes."

"Les conséquences à court terme : à part quelques exceptions, comme le virus continue de circuler, les personnes sont restées prudentes."

"Les conséquences à moyen terme ? en attendant de trouver de nouveaux traitements contre la maladie, ce sera d'abord une inquiétante modification de nos habitudes de vie. Il est surpris par la vitesse de l'adoption du masque, alors qu'il y a peu on se querellait sur le voile. La distanciation physique change l'espace urbain, commercial, et nos déplacements."

"Avant le coronavirus, on avait une faible acceptation de la maladie et de la mort. On avait presque une idôlatrie de la vie. Mais là, on a vu resurgir ces notions."

"Il est très inquiet pour le monde culturel : les librairie, les galeries, les opéras, les théatres, les salles de concert... Il y a bien les télé concerts... Mais on ne peut pas tout "télé- quelque chose"…"

Répondeur #Maviedeconfiné-e

Laissez votre message au 01 56 40 68 68

Mieux manger pour changer le futur

En partenariat avec France 5

Avec :

Benoit Bringer , réalisateur du documentaire Recettes pour monde meilleurs diffusé sur France5 mardi 19

, réalisateur du documentaire Recettes pour monde meilleurs diffusé sur France5 mardi 19 Gilles Pérole, adjoint au maire de Mouans-Sartoux, Président de l'association Un plus bio

adjoint au maire de Mouans-Sartoux, Président de l'association Un plus bio François Pasteau, chef cuisinier

chef cuisinier Olivier Roellinger, chef cuisinier, auteur de Pour une révolution délicieuse ed Fayard

chef cuisinier, auteur de Pour une révolution délicieuse ed Fayard Laurent Guez, rédaction Les Échos Week-end

=>>> ALLER LOIN : Alimentation : la crise du Covid-19 va-t-elle changer nos habitudes de consommation ?

Le temps de cuisiner

par Grégory Cohen : magret de canard laqué.