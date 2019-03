La résistance aux antibiotiques, un fléau insidieux qui avance à bas bruit…

Les antibiotiques : bientôt la fin ? © Getty / Nenov

Quelles sont les conséquences de la résistance aux antibiotiques sur notre santé, dans les années à venir ?

L’Organisation Mondiale de la Santé tire la sonnette d’alarme sur une « situation grave à travers le monde ».

Les antibiotiques ont certes sauvés des millions de vies.

Mais ils ne sont plus un remède miracle.

Des bactéries super résistantes se sont adaptées à cette classe de médicaments.

Et selon des experts sérieux, à l’horizon 2050, si rien n’est fait, ces bactéries rétives à tous traitements tueront des dizaines de millions de personnes chaque année…

Dans les années qui viennent il y aura de plus en plus d’infections urinaires, intestinales, dentaires récidivantes, des MST à gonocoque, difficiles à soigner, des plaies qui ne cicatrisent plus, ou mal…

Sans compter toutes les maladies bactériennes que nous aurons du mal à traiter ou qui ressurgiront…

Nous verrons ce matin ce qu’est un antibiotique ?

Pourquoi ces médicaments ont -ils été des remèdes miraculeux ?

Pourquoi sommes-nous devenus de plus en plus résistants aux antibiotiques ?

Quelles sont les responsabilités ?

Les médecins ont-ils prescrit trop d’antibiotiques sous la pression des patients ?

Pourquoi notre assiette nous a rendu antibio-résistants ?

Et maintenant, que faire pour renverser la tendance ?

Mobilisation générale sur un problème de santé publique majeur dont nous n’avons pas suffisamment conscience.

Toutes vos questions sur la résistance aux antibiotiques au 01 45 24 7000, sur l’appli France Inter et sur la page Facebook de GBVF.

Dîtes-nous si vous êtes devenus résistants aux antibiotiques…

En partenariat avec Arte qui diffuse le 19/3 : Antibiotiques, la fin du miracle ?

avec

Thierry Naas, directeur du CNR associé résistance aux antibiotiques, directeur de l'équipe de recherche dédiée à l'étude des mécanismes de résistance aux antibiotiques de l'Université de Paris Sud et Maître de conférence praticien hospitalier en bactériologie à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre.

directeur du CNR associé résistance aux antibiotiques, directeur de l'équipe de recherche dédiée à l'étude des mécanismes de résistance aux antibiotiques de l'Université de Paris Sud et Maître de conférence praticien hospitalier en bactériologie à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Antoine Andremont, Professeur à la faculté de médecine de l’université Paris-Diderot, il dirige le laboratoire de bactériologie de l’hôpital Bichat-Claude Bernard ; auteur d'Antibiotiques, l’overdose ed. Bayard

Professeur à la faculté de médecine de l’université Paris-Diderot, il dirige le laboratoire de bactériologie de l’hôpital Bichat-Claude Bernard ; auteur d'Antibiotiques, l’overdose ed. Bayard François Chast, Pharmacien des Hôpitaux, Président honoraire de l'Académie nationale de Pharmacie et Président du Cespharm (Comité d'éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française) ; Les médicaments en 100 questions ed.Tallandier

Chronique Alors voilà Baptiste Beaulieu

Chronique Thierry Lhermitte

Demain, on se demande si réussir est une simple histoire de volonté… Quand on veut, on peut… Pas si simple nous dira le philosophe Gille Vervish. Nous verrons que le mérite ne suffit pas pour réussir…