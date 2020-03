Racontez-nous votre vie confinée. Comment vous organisez-vous pour le travail ? Comment se passe le télétravail ? Que faites-vous de votre temps libre ? Quels sont vos conseils pour rendre le quotidien supportable ? Comment mettez-vous en place l'école à la maison ?

Les enfants confinés © Getty / 10'000 Hours

Première partie d'émission

Questions/réponses sur la contagion émotionnelle avec Aurélia Schneider, psychiatre, évoquer la charge mentale liée au confinement et répond à vos questions sur les conséquences psychologiques de cet enfermement.

Coup de projecteur sur le casse-tête de l’école à la maison, surtout si vous télétravaillez, si vous devez aller travailler à l’extérieur, si vous avez plusieurs enfants ou si vous êtes parent solo.

Quelles activités pour occuper le temps libre des enfants même avec l'école à la maison ? Faut-il d’ailleurs l’occuper ce temps libre ? Pourquoi ne pas le laisser en friche pour laisser place à l’ennui ou à la rêverie chère à Gaston Bachelard. Nous verrons par exemple ce que vaut le site "Ma classe à la maison" du Cned.

Nous vous délivrerons quelques recettes gourmandes…

Nous verrons également comment gérer les écrans plus que jamais omniprésents pendant cette période.

Pour toute la famille, nous vous conseillerons des films, des séries, des livres, des podcasts, sélectionnés par nos camarades Benoît Lagane et Laure Grandbesançon de France Inter, Guillemette Odicino de Télérama et Christilla Pellé-Douël de Psychologies Magazine.

Professeurs, psychologues, journalistes, tous nos experts vous conseilleront au mieux.

La personnalité du jour

Tous les matins, nous accueillons une personnalité qui partage sa vision de la crise sanitaire, son confinement. Ce matin, l’écrivain Régis Jauffret.

N’hésitez pas à nous raconter votre vie de famille à la maison pendant le confinement

Au 01 45 24 7000, ainsi que sur l’appli France Inter et sur la page Facebook de GBVF.

France Inter reste plus que jamais à vos côtés pour partager cette épreuve.

Invités fil rouge (du début à la fin)

Gwenaëlle Boulet , rédactrice en chef d'Astrapi

, rédactrice en chef d'Astrapi David Groison , rédacteur en chef de Phosphore

, rédacteur en chef de Phosphore Philippe Meirieu, chercheur, spécialiste des sciences de l'éducation

chercheur, spécialiste des sciences de l'éducation Bruno Humbeeck, psychopédagogue

Invités ponctuels

Isa Lise, auteure de Faire l'école à la maison, paru aux éditions Eyrolles

Thibaut de Saint Maurice, professeur de philosophie

Grégory Cohen, chef

Benoît Lagane, journaliste spécialisé "séries" sur France Inter

Laure Grandbesançon, productrice du podcast Les Odyssées sur France Inter

Guillemette Odicino, journaliste à Télérama

Christilla Pellé-Douël, journaliste Psychologie Magazine

Régis Jauffret , romancier

Recettes de Grégory Cohen

Pâte à pizza sans repos

300 g de farine

3 cuillères à soupe d’huile d’olive ,1 bonne pincée de sel, 1 sachet de levure de boulangerie , 15 cl d’eau tiède , 1 cuillère à soupe de sucre

Préparation :

Dans un grand bol verser la farine, l’huile d’olive mélanger à la main ou avec un robot pétrisseur (équipé d’un crochet), dans un petit bol à part diluer la levure avec le sucre et un peu d’eau tiède ça va activer la levure

Mélanger avec la farine jusqu’à obtention d’une pâte homogène, ajouter le sel et continuer à pétrir jusqu’à absorption complète du sel par la pâte et que cette dernière devient lisse ajuster avec l eau tiède

Former une belle boule, bien la fariner puis la déposer un un récipient et la couvrir avec un torchon propre !

Préchauffer le four à 220 ° à chaleur tournante.

Préparer votre sauce tomate

Un fond d’huile d olive, du concentré de tomate un peu de sucre et de sel

Le sucre va servir à casser la visite de la pizza

Faire caraméliser puis ajouter la pulpe de tomate

Réduire le feu cuire 15 mn

La pâte est prête à être utilisée, étaler la sur un plan fariné et lui donner la forme et la taille de votre choix ronde carrée en cœur

Garnir la pâte en commençant par la sauce tomate

Enfournez à 220 degrés pendant 10-15 minutes (à surveiller selon votre four et l’épaisseur de la pizza).

Pâtes fraîches

400g de farine T45 ou 00, 4 oeufs

Dans un cul de poule On fait un puit au milieu de la farine On mélange les oeufs à la fourchette et on met la farine au centre au fur et à mesure puis on travail la pâte avec la Paume de la main On la laisse reposer idéalement une heure au frigo On l étale au rouleau à pâtisserie en plusieurs fois ou avec une bouteille en verre Petit Truc fariner son rouleau avant On la coupe ensuite à la forme de son choix Attention elles cuisent très vite

Cookies

3oeufs, 155g de sucre roux, 100g de sucre, 300 g de beurre doux (pommade), 450g de farine (tamisée), 250 g de pépites de chocolat, 2 sachets de sucre vanillé (facultatif), 2 cuillères à café de levure chimique, 1 cuillère à café de sel, 50 g lait, 25 g poudre amandes

Mélanger le tout ;)Faire des petites boules et les aplatir À mettre sur les cookies avant d enfourner à 180 degrés pendant 6 mn (four préchauffé): 100 g éclats de noisettes50 g pépites ou éclats de chocolats Et hop régalez vous ;)

Brioche perdu Une brioche

2 œufs, 2 c. à soupe de sucre en poudre, 1 sachet de sucre vanillé, 2 verres de lait

On mélange le tout Faire cuire dans une poêle beurréeD un côté puis Ajouter du sucre cassonade et retourner La brioche sera caraméliser Servir avec une crème montée et se régaler