Les médecines complémentaires © Getty / Wolfgang Filser / EyeEm

Débat ce matin sur les médecines complémentaires et alternatives, aux différentes dénominations selon que l’on se positionne pour ou contre : médecines douces, pratiques de soins non conventionnelles, pratiques hétérodoxes... Homéopathie, acupuncture, hypnose, ostéopathie, phytothérapie : des médecines complémentaires et alternatives qui recueillent l’assentiment d’une large majorité de Français, mais qui peuvent éveiller des soupçons, générer des craintes et provoquer des tensions entre soignants et patients.

Des pratiques difficiles à cataloguer, et qui prétendent accompagner la médecine conventionnelle… Mais comment évaluer leur efficacité ?

La médecine basée sur les preuves suffit-elle pour mesurer leur utilité ?

Que penser de la médecine qualitative pour mesurer ses éventuels bienfaits ?

Ont-elles vraiment leur place dans les services hospitaliers et en appui des médecins de villes ?

Quelle place dans la médecine préventive ?

Comment prévenir et détecter les pratiques sectaires, charlatanes ou farfelues ?

Avec :

Véronique Suissa, psychologue clinicienne et docteur en psychologie, co-auteure de Médecines complémentaires et alternatives ed.Michalon

Laurence Verneuil, professeure de médecine et chercheure en recherche qualitative Inserm

Patrick Giniès, responsable du Département Douleur du CHU de Montpellier. Anesthésiste

Mathieu Van Dessel, médecin généraliste

+ la chronique de Baptiste Beaulieu

