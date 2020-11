Tous les nouveaux mots et expressions apparus ces dernières années et qui en disent long sur nous et sur notre société…

Pourquoi dit-on par exemple qu’on est en mode détente ou en mode drague ?

Pourquoi le mot bienveillance s’est-il imposé à une époque hyper-narcissique et individualiste ?

Pourquoi émaille-t-on nos phrases d’expression comme du coup, bonne continuation, ou en vrai ?

Comment se sont imposées des termes comme collapsologie, féminicides, charge mentale ou racisé dans le débat public et les médias ?

Pourquoi certains mots à la mode font florès et disparaissent aussitôt ?

Pourquoi est-on agacé par certaines formulations, quand par exemple un cuisinier part sur un rôti de lotte, ou que votre voisine vous dit qu’elle est dans la colère en ce moment…

Bref, nous verrons de quelle façon la langue parle à travers nous…

Et puis nous verrons également comment les mots meurent et disparaissent…

Dîtes-nous quels sont les mots qui symbolisent le mieux notre époque

Quelles sont les termes qui racontent l’air du temps qui ont tendance à vous hérisser le poil ?

avec

Julie Neveux, linguiste, Je parle comme je suis ed.Grasset

Jean Pruvost, écrivain, Les secrets des mots ed.Vuibert

