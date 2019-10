Une brève histoire des Français à table. Coup de projecteur sur l’histoire et les légendes autour de certains aliments, mais également sur certaines pratiques contemporaines. Nous nous intéresserons également aux influences multiples qui ont construit notre cuisine quotidienne

Une histoire des Français à table. © Getty / Ryman Cabannes, Corinne-Pierre

Ce matin, je vous propose de déguster quelques bouchées d’histoires culinaires françaises. Coup de projecteur sur quelques histoires vraies et légendes qui entourent certains mets et pratiques alimentaires. Nous verrons quelles sont les influences multiples qui ont construit notre cuisine quotidienne nationale.

Une cuisine tricolore qui puise dans un mélange de goût et de coutumes issus du monde entier

Un héritage international qui démontre qu’il est vain de prétendre qu’il existerait une cuisine française monolithique, d’une pureté immuable…

Nos invités nous rappelleront par exemple que notre croissant hexagonal est un cadeau de l’Autriche, que notre cuisine provençale serait inimaginable sans les tomates venues d’Amérique ou encore que nos premiers artisans chocolatiers basque doivent tout à la fève de cacao importé du Mexique.

Bref, qu’on le veuille ou non, notre art culinaire reste très cosmopolite, n’en déplaise aux contempteurs de certaines modes alimentaires comme le kebab qui reste un sandwich à base de pain, de tomates et de viandes et qui peut être interprété de façon hexagonale.

Pas de quoi en faire un fromage de chèvre ou de Roquefort, que nous évoquerons également ce matin…

Stéphane Hénaut et Jeni Mitchell , co-auteurs d’Histoire de France à pleines dents (Flammarion) (trad Pascale Fougère)

