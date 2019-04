Pourquoi avons-nous besoin de héros réel ou fictif ? Que disent-ils des valeurs d’une société ? Et vous, quels sont les héros qui vous inspire du gendarme Arnaud Beltrame aux sapeurs-pompiers de Paris qui ont sauvé Notre-Dame en passant par Spiderman ?

Pourquoi avons-nous besoin de héros ? © Getty / holicow

Hier, sur le parvis de l’Hôtel de ville de la capitale et au Palais de l’Elysée, la République a rendu hommage aux héros qui ont sauvé Notre-Dame-de Paris de la destruction totale…

Les sapeurs-pompiers de Paris ont fait preuve de courage grâce à des faits et gestes remarquables, exceptionnels.

Au péril de leur vie…

Des héros…

Comme le gendarme Arnaud Beltrame lors de l’attaque terroriste de Trèbes, Arnaud Beltrame qui aurait d’ailleurs eu 46 ans hier…

Comme Mamoudou Gassama, ce sans-papier qui sauva un enfant suspendu au balcon d’un immeuble parisien et que l’on a comparé à Spiderman, le célèbre homme araignée.

Ou encore, la regrettée philosophe Anne Dufourmantelle qui se dévoua, prit des risques et mourut en sauvant un adolescent de la noyade.

Pourquoi avons-nous besoin de héros réel ou fictif ? Pouvons-nous d’ailleurs vivre sans eux ? Que disent-ils des valeurs d’une société ?

Achille ou Hercule dans l’Antiquité gréco-romaine… Le culte des super-héros dans les années 2000/2010… Comment les héros nous influencent-ils ?

Pourquoi contribuent-ils à notre bonheur, cet art d’être heureux par gros temps pour reprendre le titre d’un livre du regretté Jean Salem ?

Et vous, quels sont les héros réels ou fictifs que vous avez envie de mettre à l’honneur ?

Thibaut de Saint Maurice, professeur de philosophie, auteur de Des philosophes et des héros ed.First

professeur de philosophie, auteur de Des philosophes et des héros ed.First Nicolas Carreau, journaliste, La vraie vie des héros ed.Vuibert

journaliste, La vraie vie des héros ed.Vuibert Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, Professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers, titulaire de la chaire Humanités et santé

Chronique : L’éternel retour Eric Libiot (Partenariat L’Express)

