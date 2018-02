Pourquoi certains médecins se contentent-ils de distribuer des ordonnances à la va-vite, alors que d’autres prennent le temps d’écouter l’histoire de leur patient pour poser le bon diagnostic ? Quels sont les critères qui font le très bon docteur ? Avez-vous vraiment un bon médecin ?

Médecin © Getty / Science Photo Library

Quels sont les critères qui font le très bon docteur ? C’est la question que nous vous posons ce matin au 01 45 24 7000, par courriel, sur l’appli France Inter et sur notre page Facebook.

Nous allons vous aider à choisir un bon praticien tout au long de l’émission

Parmi les critères, par exemple, savoir poser de nombreuses questions ouvertes et positives, examiner leur patient de la tête au pied et au-delà de l’endroit où ça fait mal afin de poser un diagnostic précis, c’est aussi celui qui ne prescrit pas de médicaments inutiles, celui qui prend en compte les souffrances morales et les évènements douloureux de son patient, ou encore celui qui a l’humilité de ne pas tout savoir...

avec

Philippe Humbert , dermatologue au CHU de Besançon , auteur d'Avez-vous un bon médecin ? paru chez ed. Fayard

, dermatologue au CHU de Besançon , auteur d'Avez-vous un bon médecin ? paru chez ed. Fayard Sauveur Boukris, médecin généraliste, auteur de Libérez le médecin qui est en vous ed. Cherche Midi

médecin généraliste, auteur de Libérez le médecin qui est en vous ed. Cherche Midi Baptiste Beaulieu (duplex depuis Toulouse), médecin généraliste

Partenariat Santé Magazine Aline Perraudin

Chronique Thibaut de Saint Maurice

Demain on se demande : comment se libérer de la dépendance affective ? Comment mettre fin à un harcèlement fusionnel ? Le harcèlement fusionnel, un concept défendu par notre invité le psychologue clinicien Eudes Sémeria qui publie Le harcèlement fusionnel.

Nous attendons vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 dès 9h, sur l’appli France Inter et sur notre page Facebook ou par courriel