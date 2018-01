Peut-on évacuer la part mystérieuse et sombre du désir qui rime parfois avec domination ?

Peut-on désirer sans dominer, c’est la question que nous posons ce matin avec le mensuel Philosophie Magazine. Après le séisme de l’affaire Weinstein révélés par le New York Times le 5 octobre 2017 puis 5 jours plus tard dans le New Yorker… Et ses répliques hors norme via les mouvements Balance ton porc et Me too, qui ont brisé la loi du silence sur les violences et le harcèlement sexuel… Une affaire exceptionnelle qui a eu des répercussions sans précédent dans l’histoire récente… Il y aura un avant et un après concernant la libération de la parole des femmes… L’occasion de s’interroger sur les rapports de séduction entre les hommes et les femmes, sur le désir… Peut-on évacuer la part mystérieuse et sombre du désir qui rime parfois avec domination ? Où naît et meurt le désir et où commence la prise de pouvoir et la domination entre deux êtres ?

Olivia Gazalé, philosophe, Le mythe de la virilité ed. Robert Laffont

Sophie Cadalen, psychanalyste et écrivaine , Vivre ses désirs, vite! ed. Philippe Rey

