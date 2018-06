Ce matin on s’intéresse aux rapports entre le sexe et la nourriture… Notre façon de manger, nos habitudes alimentaires révèlent-elles notre sensualité ? Aime-t-on comme on mange ? Que dit l’alimentation sur la sexualité d’une époque ? Existe-t-il vraiment des mets aphrodisiaques ?

Sexe et nourriture © Getty / Dorling Kindersley

Quels sont les liens entre la langue érotique et gastronomique ? Que penser de la mode du food porn ?

Pour répondre à quelques unes de ces questions, nous recevons :

Nathalie Hélal journaliste, Même les légumes ont un sexe éd Solar

journaliste, Même les légumes ont un sexe éd Solar Jean-Michel Huet, psychanalyste, et psycho-sexologue

Partenariat Femme Actuelle

Chronique Aurélia Schneider

Demain, on s’intéresse à ces chansons, ces musiques qui ont accompagné nos vies… Avec le journaliste Bertrand Dicale, la prof de philosophie Marianne Chaillan et avec mon chouchou Mischka Assayas…