La crise du coronavirus va-t-elle nous inciter à changer nos priorités dans la vie ? Quelles sont les questions à se poser avant de sauter le pas ? Combien de temps un changement de vie peut-il prendre ? Comment s'y prendre ? Les réponses des spécialistes du changement de vie.

Comment réussir son changement de vie ? © Getty / Kei Uesugi

Comment réussir son changement de vie ?

Beaucoup y pensent (70% des Français, en majorité des actifs et surtout des femmes (75%)) mais peu passent à l'acte. L'exemple emblématique c'est celui de l'infographiste qui ne supportait plus de rester devant son ordinateur, et qui s’est souvenu de son grand-père menuisier amateur. Après une reconversion, un bilan de compétence, une formation, il vit de ce métier au Québec !

Les questions à se poser :

Comment suis-je arrivé là où je suis ?

A quoi je ne veux pas renoncer ? A quoi je peux renoncer ?

Avec qui je veux réaliser ce changement ?

=> Si la question financière est un trop grand frein, il faut réinterroger sa motivation réelle de changement.

Avec :

Christelle Capo-Chichi, médiatrice culturelle, enseignante, autrice de Libre de changer de vie ed.Diateino

médiatrice culturelle, enseignante, autrice de Libre de changer de vie ed.Diateino Philippe Gabilliet, professeur de psychologie et de management à l'ESCP

professeur de psychologie et de management à l'ESCP Yves Deloison, journaliste

ALLER PLUS LOIN :

📖 LIRE | Quels sont les signes qu’un changement de vie s’impose ? Quelles sont les précautions à prendre avant de se lancer ? Comment s’y prendre pour que l’expérience ne se transforme pas en cauchemar ? Voici quelques conseils et solutions pratiques… Comment réussir son changement de vie ?

🎧 ECOUTER | Le confinement a bouleversé notre quotidien, au point que certains français se rendent compte que leurs priorités dans la vie ont changé : dans le domaine du travail, de la famille, de l'habitat : ce confinement est-il l'occasion de se remetttre en question ? Cette crise va-t-elle nous inciter à changer nos priorités dans la vie ? dans l'émission Le Téléphone sonne.

🎧 ECOUTER | Mais comment expliquer ce désir de tout recommencer, cette idée que la vie est ailleurs ? Comment éviter les mauvais pas, les choix hasardeux ? Quels sont les grands principes à respecter avant de se lancer ? Comment réussir son changement de vie ? dans GBVF avec Ali Rebeihi.

🎧 ECOUTER | Mais qu’est-ce qui motive cette tentation de changer ? Quel est le déclic ? Comment s’y prendre pour réussir ce changement de cap ? Comment ne pas se fracasser sur ce bon vieux principe de réalité ? Comment ne pas surestimer les effets du changement ?Changement de vie : ne vous faites pas trop d’illusions ! dans Grand bien vous fasse

🎧 ECOUTER | Ce mouvement vers le changement, est-il une fuite ou une quête ? Changer de vie ! dans la Chronique de Christophe Andre

🎧 ECOUTER | Comment réussir son changement de métier ? Changer de métier, beaucoup en rêvent, mais assez peu franchissent le pas, selon une étude de la Dares, un service du Ministère du travail. Changer de métier oui… pour un boulot qui nous plaît, qui nous permettra de nous épanouir et de nous réaliser. Mais changer de métier peut être aussi vécu comme une contrainte, une nécessité.

