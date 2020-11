Journée spéciale Confinés mais solidaires. Plus que jamais, nous avons besoin de solidarité, alors que de plus en plus de Français basculent dans la précarité, la pauvreté, ou se serrent la ceinture, avec chevillée au corps et au cœur la peur du déclassement.

Quand la solidarité fait du bien © Getty / Sarah Mason

Selon le dernier rapport sur la pauvreté du Secours Catholique, l’année 2020 est l’année de tous les dangers. Risque sanitaire, perte de revenus, isolement dû au confinement, distanciation physique, peur de l’autre, chômage. Avec à la clé une altération significative, voire une destruction du niveau de vie et de la confiance en l’avenir. C’est pour cela qu’il est fondamental de soutenir les acteurs de la solidarité, les associations, les bénévoles, le plus souvent des séniors beaucoup moins présents sur le terrain, confinement oblige.

Ce matin, on se remonte tous les manches pour s’aider les uns les autres, à la mesure de son temps et de ses moyens. Coup de projecteur sur l’action des associations mobilisées sur le terrain, sur le travail les bénévoles. Comment en vient-on à se consacrer aux autres ? Existe-il une psychologie du bénévole ? Quels liens essentiels se nouent entre bénévoles et bénéficiaires ? Des bénéficiaires qui deviennent parfois à leur tour des bénévoles...

Et vous, avez-vous eu besoin de contacter une association pour vous aider en ces temps de crise ? Racontez-nous également votre expérience du bénévolat.

avec :

Rebecca Shankland, professeure des universités en psychologie du développement, autrice de Ces liens qui nous font vivre (ed.Odile Jacob)

Laurence Champier, directrice générale de la Banque alimentaire avec Blandine Versavel bénévole et Lisa une bénéficiaire

Antoine Aumonier, délégué du Secours catholique de Franche Comté et Sarah une bénéficiaire

Ilios Kotsou, docteur en psychologie, membre du Mind & Life Europe

Serge Guérin, sociologue, spécialiste des questions liées au vieillissement

Jessica Morton, psychologue, spécialiste du bénévolat

