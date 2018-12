Existe-t-il vraiment des hasards en amour… ? Ce matin, Ali Rebeihi pose une question essentielle : pourquoi tombe-t-on amoureux de telle personne ? Pourquoi elle ou lui, et pas quelqu’un d’autre ? Pourquoi Tristan et Yseult, Roméo et Juliette, Tristan et Tristan, Juliette et Juliette se sont-ils choisis ?

Une histoire... des histoires d'amour ! © Getty / Emma Innocenti

Quels sont les critères incontournables qui influencent le choix d’un partenaire amoureux ?

Est-on plutôt à la recherche du semblable ou de l’altérité ?

Les opposés s’attirent-ils vraiment ?

La fée du hasard existe-t-elle vraiment en amour ?

Comment naît une histoire d’amour ?

Et comme l’écrit Yves Simon

Comment connaître le pourquoi d’une attirance, cette histoire d’aimants qui fabriquent de futurs amants. Quelle conspiration extravagante parvient à réunir ce qui n’aurait pas du l’être ?

Et vous

Croyez-vous au hasard dans le domaine de l’amour ?

N’hésitez pas à partagez vos plus belles histoires d’amour, fugace ou durable, d’un jour ou pour toujours. Racontez-nous le moment crucial de la rencontre.

Ali Rebeihi reçoit pour en parler :

Grégoire Leménager , journaliste à L’Obs

, journaliste à L’Obs Olivia Gazalé , philosophe, Je t’aime à la philo (éditions Le Livre de poche)

, philosophe, Je t’aime à la philo (éditions Le Livre de poche) Lubomir Lamy, docteur en psychologie, maître de conférences en psychologie sociale à l'université Paris XI, L’Amour ne doit rien au hasard (éditions Eyrolles)

