Ces demandes incessantes et ce besoin d’aide permanent constituent un harcèlement du faible envers celui qui le soutient… Comment s'en libérer ?

Quand la dépendance affective se transforme en harcèlement fusionnel. Qu’il s’agisse d’un conjoint possessif, d’une mère trop envahissante, d'une amie sangsue, d’un frère instable ou d’une sœur qu’il faut sans cesse soutenir…. Coup de projecteur sur ces proches affectivement dépendants qui peuvent troubler votre équilibre psychique, sans l’intention de vous nuire.

Coup de projecteur sur cette forme de harcèlement encore peu connue

...où des proches affectivement dépendants vous pompent votre temps, votre énergie, bref bouffent votre existence à petit feu…

Comment se libérer de ces demandes incessantes ?

Eudes Séméria psychologue clinicien, psychothérapeute, exerce en cabinet à Paris et collabore avec le laboratoire du CRTD au CNAM, Le Harcèlement fusionnel ed. Albin Michel

