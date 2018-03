Réussir sa vie chantait Bernard Tapie ! Mais qu’est-ce qu’une vie réussie ? Le bien-être ou l'accomplissement ? Qu’est-ce qu’une vie bonne pour parler comme les philosophes antiques ? Sur quel critère est-il possible de se dire que l’on a vécu la belle vie, comme le chantait Sacha Distel ?

Il existe bien sûr mille et une façons de réussir son existence, mais aussi de la rater…

Nos vies ressemblent bien souvent à des réussites en demi teinte, à des ratages en clair obscur, entre gris clair et gris foncé, comme le chantait Jean-Jacques Goldman…

Mais quels sont tout de même les ingrédients essentiels pour se dire que l’on a réussi sa vie ? Le personnel doit-il l’emporter sur le professionnel, et inversement ? Pourquoi est-il si difficile d’affirmer que l’on a réussi même lorsqu’on jouit d’un bon niveau de vie et de tout le confort possible ? Le fait de réussir sa vie passe-t-il forcément par la case bonheur ? Quel rôle pour l’accomplissement de soi ou la quête personnelle de liberté ? La vie est-elle plus belle, plus réussi quand on s’occupe des autres ? Et l’argent dans tout ça ? Qu’est-ce que vie réussie ?

J ean-François Dortier , sociologue, fondateur et directeur de la publication du magazine Sciences humaines

Laurence Devillairs, philosophe, Une bonheur sans mesure ed.Albin Michel

