Un volet pratique, concret, pour leur donner des outils pour convaincre un auditoire, que se soit à la maison ou à l’école.

Quelques clés pour que vos enfants et ados apprennent à argumenter et débattre… © Getty / Carol Yepes

Second volet d’une émission consacrée à la prise de parole en public, chez les enfants et les adolescents.

Des conseils pour débattre, argumenter, quand on souhaite défendre une cause, comme par exemple la lutte contre le réchauffement climatique qui a rassemblé 350 000 jeunes le 15 mars dernier partout en la France…

Une émission que nous vous proposons à l’occasion de la Semaine de la presse à l’école.

Car la presse c’est la possibilité de faire entendre des voix singulières, de montrer d’autres vies que la sienne, de débattre, d’argumenter, de se frotter à d’autres opinions dans le cadre d’une dialectique féconde pour la démocratie…

Les enfants et les ados ont la parole ce matin pour défendre une idée, une cause en essayant de nous convaincre au 01 45 24 7000, sur l'appli France inter et la page Facebook de GBVF.

avec

Héloise Lhérété, rédactrice en chef à Sciences humaines

Bertrand Perier, avocat et enseignant spécialiste de l'art oratoire, La parole est un sport de combat ed.JC Lattès

Stéphane De Freitas, documentariste, Porter sa voix ed.Le Robert

David Groison, red chef Phosphore

Mathias Blanc, élève de 3ème au collège Corot à Chelles, vainqueur du second concours éloquencia de son collège

Eléna Hourdin, lycéenne à Toulouse

Julien Bisson, rédacteur en chef Le 1

Demain on s’intéresse aux influenceurs sur les réseaux sociaux avec la revue We demain. Ces personnes qui influencent l’opinion, la consommation par leurs audiences sur les réseaux sociaux… C’est l’occasion de se demander comment fonctionne l’influence sociale ?Comment fait on pour s’influencer les uns les autres ? Toutes vos questions au 01 45 24 7000…

📖 Peur de parler en public : comment aider nos enfants ?