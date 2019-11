Emission spéciale à l’occasion des 30 ans de la Convention internationale des Droits de l’enfant.

Les enfants ont-ils tous les droits © Getty / Jose Luis Pelaez Inc

Le 20 novembre 1989, presque tous les pays du monde adoptaient cette charte des droits fondamentaux des mineurs… Conditions de vie, éducation, travail, liberté d’expression. Nous détaillerons ce matin quelques un de leurs droits :

Comment peuvent-ils les faire valoir ?

Comment les protéger ?

Comment améliorer leur mise en œuvre?

Les enfants ont-ils tous les droits ?

Nous verrons quels sont leurs devoirs, notamment au sein de la famille…

Les enfants et les adolescents peuvent nous appeler pour évoquer leurs droits, poser toutes leurs questions, témoigner. C’est fréquence môme ce matin !

01 45 24 7000, sur l’appli France Inter et la page Facebook de GBVF.

Si vous êtes parents ou grands-parents racontez-nous comment vous respectez les droits de votre progéniture.

En Partenariat avec La Croix

Avec :

Emmanuelle Lucas , journaliste à La Croix pour son article J’ai le droit !

, journaliste à La Croix pour son article J’ai le droit ! Gwenaëlle Boulet , rédactrice en chef d’Astrapi pour le livret Tous les enfants ont des droits (ed.Bayard)

, rédactrice en chef d’Astrapi pour le livret Tous les enfants ont des droits (ed.Bayard) Florine Pruchon , responsable plaidoyer SOS villages d’enfants et coordinatrice de la Dynamique « De la Convention aux Actes ! »

, responsable plaidoyer SOS villages d’enfants et coordinatrice de la Dynamique « De la Convention aux Actes ! » Gabrielle Philippe , 14 ans et Charlotte Barrio-Kern 10 ans

, 14 ans et 10 ans Tel : Didier Pleux , pédopsychiatre, auteur de De l’enfant roi à l’enfant tyran ed.Odile Jacob

, pédopsychiatre, auteur de De l’enfant roi à l’enfant tyran ed.Odile Jacob Tel : Thierry Beccaro, ambassadeur d'Unicef France

Chronique La petite ordonnance philo de Thibaut de st Maurice

