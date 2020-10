Philosopher avec les enfants

Quelques outils pratiques et théoriques pour engager une joyeuse conversation philosophique avec les enfants. Ce sont souvent leurs grandes interrogations existentielles qui donnent le vertige aux adultes tant celles-ci appellent une vraie réflexion.

Vous le savez, les enfants s’étonnent de tout. Et comme l’étonnement est l’une des sources à laquelle s’abreuvent les philosophes, les enfants sont donc des philosophes en puissance.

On a grand tort de peindre la philosophie inaccessible aux enfants

- Montaigne

Qui suis-je ?

Pourquoi meurt-on ?

Comment est né notre monde ?

Pourquoi ne peut-on pas arrêter le temps ?

Pourquoi je rêve la nuit ?

Ce matin, nous vous délivrons quelques outils pratiques et théoriques pour vous aider à leur répondre, à engager une joyeuse conversation philosophique, à cultiver l’art du doute à une époque ultra polarisé dans ses certitudes.

Fanny Bourrillon prof de philo, 50 activités pour philosopher avec ses enfants (First)

prof de philo, 50 activités pour philosopher avec ses enfants (First) Aïda N’Diaye prof de philo, Je découvre la philo (Nathan)

prof de philo, Je découvre la philo (Nathan) Gilles Vervisch, prof de philo

