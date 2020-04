Coup de fil à l'auteur de "La première gorgée de bière" sur notre période de confinement si particulière... Une recette de cuisine, et un livre qui font du bien. Et une évasion toute virtuelle avec l'évocation de paysages français somptueux qu'il va falloir encore plus apprécier cet été.

Philippe Delerm en juin 2015 © AFP / Joël SAGET

Le regard d'une personnalité : Philippe Delerm

Confiné chez lui, il se sent privilégie, mais est triste pour toutes les nouvelles dramatiques qui tombent. Il travaille à l'écriture de son prochain livre, et apprécie les visioconférences qui nous rendent : "plus attentifs à l'autre, on le regarde mieux." Que pense-t-il du monde d'après ? "C'est assez étonnant de parler de ma part, mais je suis plutôt pessimiste, je ne crois pas que les choses changeront. Mais il y a des choses magnifiques : ces gens dispersés qui chantent ensemble."

La diversité des paysages géologiques

Où irons-nous cet été ? En France, c'est quasi certain, alors commençons à apprécier ses splendeurs.

Commençons par Etrétat et ses falaises de craies blanches... La pierre de calcaire est fabriquée à partir du vivant déposé en couches, qui se sont sédimentées.

Tandis que sur les côtes bretonnes, on trouve plutôt du schiste (ce sont des sédiments qui se sont cuits). Et cela donne des côtes plus découpées. A Ploumanac'h : admirons le granite rose, c'est de la roche fondue d'une chaîne de montagne l'équivalent de l'Himalaya qui se trouvait là y a 350 millions d'années. Il y a aussi un grès rose vers Erquy ou le Cap Fréhel et c'est magnifique !

Partons également sur les traces des dinosaures au pied de la Montagne Sainte-Geneviève, sur la piste des restes de volcanisme près de Fréjus. Mais aussi prenons la direction de Fontainebleau, de Saoû dans la Drôme, et de Montpellier où les richesses géologiques sont impressionnantes.



La recette de cuisine de Gregory Cohen

Grattin de fruits rouges et Gyoza

Le conseil lecture de Christila Pelle Douel

La sagesse espiègle d'Alexandre Jollien. "De la crise existentielle qu'il a surmontée, il tire un livre très facile d'accès. De son chaos, et de la lecture de grands penseurs, il tire des enseignements qui donne du courage à tous."