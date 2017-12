avant les agapes de Noël quelques produits d’ici et d’ailleurs à mettre à votre menu

Et ce matin, une table d’hôtes de qualité, pour évoquer quelques produits d’ici et d’ailleurs, qui figureront peut-être dans vos repas de fin d’années. De l’inévitable dinde originaire d’Amérique du Nord, à l’inattendu couscous royal, des œufs au thé de Fujian au banalement extraordinaire œuf mayo, en passant par la bûche de Noël, invention française sans oublier quelques sauces qui font partie de notre édifice culinaire hexagonal…. Nos invités vous régaleront de leurs passions, anecdotes, et recettes… Quatre mousquetaires pour inspirer vos réveillons…

Simple et sans chichi, raffiné, tradi, originaux, seul ou en famille, entre amis ou en amoureux… A quoi ressembleront vos réveillons et quels seront les produits à l’honneur ?

Jean-Luc Toula-Breysse journaliste spécialiste des cultures asiatiques, Les nouilles coréennes se coupent aux ciseaux ed. Arthaud

Pierre Rival journaliste et chroniqueur gastronomique

Marie-Hélène Baylac, historienne, Un repas gourmand à la française et Dictionnaire gourmand ed.Omnibus

François-Régis Gaudry rédacteur en chef adjoint et critique gastronomique à L'Express, On va déguster chaque dimanche de 11h à 12h sur France Inter, On va déguster la France ed. France Inter / Marabout

