Brûlures, chutes, étouffements... Comment éviter les accidents domestiques ? Que faire s'ils surviennent ? Aujourd'hui on révise ou on apprend quelques gestes indispensables qui peuvent sauver les bébés et les enfants en cas d’accidents domestiques…

Et ce matin, en cette période de vacances scolaires, je vous propose de réviser ou d’apprendre quelques gestes indispensables qui peuvent sauver les bébés et les enfants… La sécurité des enfants c’est bien sûr la préoccupation numéro 1 des parents, grands-parents, grands frères et sœurs, des enseignants, nounous, animateur de centre de loisirs et de tous ceux qui peuvent se comporter en héros en cas d’accidents domestiques…

Les accidents de la vie courante constituent la première cause de mortalité chez les enfants en bas âge, selon l’Organisation Mondiale de la Santé…

Brûlure en tous genres, étouffement avec un objet ou un aliment, chute d’une fenêtre ou d’un escalier, noyade dans le bain. La maison peut très vite devenir un endroit dangereux qui met gravement en péril la santé et la vie de nos enfants. Les noyades et les étouffements constituent la première cause de mortalité chez les 0/14 ans…

