Ce que les chiens peuvent nous apporter... Que nous apportent les labradors, golden retriever et autre berger belge sur le plan du bien-être psychologique et physique ? Par quels mécanismes les chiens nous aident à soigner certaines pathologies, à alléger certaines souffrances, comme l’isolement ?

Que peuvent nous apporter les chiens ? © Getty / Mirko Kuehne / EyeEm

Comment parviennent-ils à aider les personnes en situation de handicap ? Quel rôle joue un chien pour cimenter une famille ? Pour quelles raisons la relation avec un enfant peut être bénéfique sur le plan affectif ou pédagogique ? Pourquoi la joie canine est-elle si contagieuse ? Pourquoi les chiens peuvent-ils nous délivrer des leçons de vie philosophique ?

Bref, on s’intéresse ce matin aux mille et un bienfaits des chiens…

avec

Hélène Gateau vétérinaire, Tout sur votre chien ed.Albin Michel

Yves Lahiani vétérinaire, Dompteur de maux ed.Michel Lafon

Mark Alizart philosophe, Chiens ed.PUF

