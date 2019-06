Un médicament ancestral, hélas sous-estimé, voire raillé dans certains milieux où le siesteur passe pour un cossard, une feignasse, un paresseux… L’art de la sieste : quelles sont les plus belles siestes ? Faut-il généraliser la sieste à l’école, au travail ?

Le petit roupillon d'après déjeuner aurait plus de vertus que l'on ne croit... © Getty / PhotoAlto/Sigrid Olsson

Selon Santé Publique France, pour la première fois, la durée moyenne de sommeil quotidien des Français est

passée sous la barre des 7 heures…

Et si face à une dette de sommeil qui devient chronique dans notre pays, on s’administrait un remède simple, efficace et qui ne coûterait rien à l’Assurance Maladie…

Je veux parler de la sieste !

Un médicament ancestral, hélas sous-estimé, voire raillé dans certains milieux où le siesteur passe pour un cossard, une feignasse, un paresseux…

Nous verrons ce matin que la sieste possède des bienfaits miraculeux, pour les grands et les petits

Et puis nous verrons, quelle est sa durée idéale et la position optimale pour bien siester ?



Dormez l’après-midi et vous irez sans doute mieux.

Et vous, racontez-nous vos siestes les plus mémorables, les bienfaits que vous avez pu constater.

Standard ouvert au 01 45 24 7000 et sur l’appli France Inter.

Appelez-nous également si vous détestez faire la sieste !



avec

Brice Faraut, docteur en neurosciences au Centre du sommeil et de la vigilance de l’Hôtel-Dieu, auteur de Sauvés par la sieste ed. Actes Sud

docteur en neurosciences au Centre du sommeil et de la vigilance de l’Hôtel-Dieu, auteur de Sauvés par la sieste ed. Actes Sud Frédéric Schiffter , philosophe, auteur de Le voluptueux inquiet ed.Louise Bottu

, philosophe, auteur de Le voluptueux inquiet ed.Louise Bottu Petit coup de tel : Alexandre Jost fondateur de La fabrique Spinoza

Guillemette Odicino

Chronique L’éternel retour Eric Libiot (Partenariat L’Express)

Lundi, second volet de notre émission consacrée à l’alimentation du cerveau. Que manger pour booster ses performances cognitives, lutter contre la fatigue psychique, renouer avec la bonne humeur ? Nous recevrons le Pr Irène Margaritis, le Dr Guillaume Fond et Sébastien Bohler, directeur du mensuel Cerveau et Psycho. Toutes vos questions sur l’alimentation du cerveau dès 9 heures au standard de France Inter au 01 45 24 7000.