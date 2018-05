Les tabous et les idées reçues autour de la ménopause

Une ménopause sereine et épanouie ? Oui, c'est possible. © Getty

La ménopause qui n’est pas une maladie…

Une maladie qui signerait le basculement des femmes dans une autre dimension… La dimension des femmes ménopausées, où tout s’arrêterait, avec tous les clichés qui entourent le qualificatif « ménopausées »…

Pourquoi cette période cruciale de la vie des femmes, souvent angoissante est-elle encore trop souvent tabou ?

Quel est le processus qui mène à la ménopause, en règle générale après l’âge de 50 ans ?

Quels sont les désagréments les plus fréquents ?

Et comment y remédier de façon médicamenteuse ou naturelle ?

Quid du traitement hormonal, est-ce risqué ou non ?

Quels sont également les bienfaits de la ménopause

Une période également vécue comme une libération, l’occasion de vivre une nouvelle page de son existence, encore plus épanouie.

avec

Brigitte Carrère, co auteure de Ménopause, toi et moi on s'explique ed Le gâteau sur la cerise

Hélène Jacquemin Le Vern gynécologue

Christophe de Jaeger médecin spécialisé en physiologie du vieillissement et de la mesure de l'âge physiologique, auteur de Longue vie ed.Télémaque

