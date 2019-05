L’un des principaux motifs de discorde dans le couple c’est l’argent, le fric, le flouze, la thune… Car tôt ou tard, la gestion du budget, les recettes et surtout les dépenses s’invitent dans un ménage à trois qui peut très vite virer au vinaigre premier prix.

Bien souvent au début d’une histoire d’amour, nous nous berçons d’illusions. Deux êtres unissent dans l’insouciance leurs cœurs et leurs comptes bancaires avec l’idée de tout partager, car paraît-il quand on n’aime on ne compte pas…

Les euros ne doivent pas entamer l’éros du couple

Hélas, l’un des principaux motifs de discorde de la vie à deux c’est bel et bien l’argent, le fric, le flouze, la thune… Tôt ou tard, la gestion du budget, les recettes et surtout les dépenses s’invitent dans un ménage à trois, qui peut très vite tourner au vinaigre premier prix. Nous verrons que le généreux « tout ce qui est à moi est à toi » se fracasse sur le bon vieux principe de réalité qui fait voler en éclat la sérénité des amoureux… Pour éviter les disputes et les rancœurs, mieux vaut anticiper toutes ces questions financières, se préparer à l’orage, bref DIA-LO-GUER…

PACS, mariage, union libre : on s’intéressera également aux différents régimes du couple qui ont un impact sur l’épineuse question de l’argent

Et on verra également ce qui est commun et ce qui ne l’est pas ? Une question centrale afin que l’argent ne deviennent pas un tue l’amour.

Et vous comment gérez-vous votre argent dans la vie à deux ?

Quelles sont les sources de discordes les plus récurrentes ?

Dîtes nous si l’argent fait bon ménage avec votre couple ?

Héloïse Bolle, conseillère en gestion de patrimoine, auteure de Les bons comptes font les bons amants ed. Cherche midi

conseillère en gestion de patrimoine, auteure de Les bons comptes font les bons amants ed. Cherche midi Elodie Mulon, avocate au barreau de Paris, secrétaire du CNB et Présidente de l’Institut du droit de la famille et du patrimoine

avocate au barreau de Paris, secrétaire du CNB et Présidente de l’Institut du droit de la famille et du patrimoine Fabienne Kraemer, psychanalyste, Solo/no Solo ed.PUF et 21 clés pour l'amour slow ed.PUF

