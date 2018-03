Quels sont les effets de la musique sur vos enfants, sur vous, qu’il s’agisse d’en écouter ou de la pratiquer…

Les bienfaits émotionnels et thérapeutiques de la musique chez les enfants et les adultes…

Pourquoi l’écoute et la pratique de la musique peuvent-être bénéfique pour notre cerveau ? Pourquoi la musique favorise le développement cognitif des bébés et des enfants ou encore ralentit le vieillissement cérébral ? Les musiciens et les mélomanes assidus sont-ils plus intelligents que la moyenne ? Que nous disent précisément les neurosciences à ce sujet ? Toutes les musiques se valent-elles en la matière ?

Et puis, pourquoi la musique nous procure-elle des émotions qui nous font du bien corps et âmes ? Pourquoi a-t-elle le pouvoir de faire baisser notre niveau de stress…

Pourquoi à titre personnel une cantate de Bach ou un morceau de Nirvana me font plus de bien qu’un titre de pop coréenne ?

Et vous dîtes-nous quels sont les bienfaits que vous procure l’écoute ou la pratique de la musique, quels sont les œuvres musicales qui provoque chez vous bien-être et félicité ?

Emmanuel Bigand enseignant-chercheur, titulaire de la chaire Musique Cognition Cerveau à l’université de Bourgogne, auteur de Les bienfaits de la musique sur le cerveau ed.Belin

Reportage Antoine Ly: Notre reporter Antoine Ly s’est rendu à une répétition de jeunes musiciens. 105 enfants de 7 à 14 ans qui participent au programme DEMOS. Une initiative née il y a 8 ans et qui offre à des jeunes des quartiers populaires et des campagnes, un accès à la musique classique. En tout près de 3 000 enfants bénéficient de ce programme partout en France. Antoine a rencontré le groupe des Yvelines. Pour la première, ils ont répété à la Philharmonie de Paris. Une séance qui s’est déroulée sous le regard d’un neuro-scientifique. Il mène justement une étude sur l’impact de la musique sur ce jeune public. Il faut savoir que 50 % des enfants qui ont suivi le programme DEMOS, s’inscrivent ensuite au conservatoire.

