Etes-vous du matin ? Aimez-vous vous lever aux aurores plus tôt que d’habitude pour faire dix mille activités ? Ou est-ce pour vous la croix et la bannière pour vous mettre en route au saut du lit ? Etes-vous matinophile ou matinophobe ? On se demandera si se lever tôt c’est vraiment bon pour la santé et le moral.

Les bienfaits de se lever tôt © Getty / Chobsak Dararuang / EyeEm

Vous profitez peut-être d’une grasse matinée en ce jour férié…

Pour ne strictement rien faire…

Bien lové sous la couette...

Et bien décidé à émerger quand bon vous semblera, sauf bien sûr si votre progéniture ou votre moitié vous force à renouer avec un activisme de mauvais aloi, du point de votre lit chéri…

Peut-être, vous êtes-vous levé naturellement aux aurores, en ce lundi de Pâques, en pleine forme, gai comme un pinson, bien décidé à profiter de ce temps en plus, pour lire, méditer, faire la cuisine, marcher, courir, coudre, broder, avec ce doux sentiment d’être seul au monde, en silence, alors que la maisonnée dormait encore à poing fermé…

Nous verrons ce matin si l’avenir appartient vraiment à ceux qui se lèvent très tôt, au moins une heure avant l’heure habituelle ?

Ceux qui se lèvent beaucoup plus tôt et qui l’ont choisi, sont-ils en meilleure santé, plus heureux que ceux qui se lèvent péniblement qui préfèrent se lever à l’heure habituelle…

Nous verrons ce matin quelles sont les vices et vertus de ces levers très matinaux ?

Quels sont les effets pervers d'un culte de la performance matinale ?

On s’intéressera également à ceux qui sont obligé de se lever très tôt pour aller travailler, souvent loin de chez eux, comme Rajini, qui nettoie notre bureau tous les matins…

Êtes-vous du matin, aimez-vous les levers ultra-matutinaux ? Dîtes-nous également s’il ne sert à rien de se lever plus tôt qu’il ne faut, et que si c’était possible vous resteriez une heure de plus dans votre lit.

avec

Rémy Oudghiri, sociologue, directeur général adjoint de Sociovision, auteur de Habiter l’aube ed. Arléa

sociologue, directeur général adjoint de Sociovision, auteur de Habiter l’aube ed. Arléa Isalou Regen, philosophe de formation et spécialiste du sommeil, auteure de La magie du matin ed.Leduc

philosophe de formation et spécialiste du sommeil, auteure de La magie du matin ed.Leduc Sylvie Royant-Parola, Psychiatre, spécialiste du sommeil, présidente du Réseau Morphée

Psychiatre, spécialiste du sommeil, présidente du Réseau Morphée Christilla Pellé-Douël, journaliste Psychologie Magazine

