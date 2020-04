Retour sur la manière dont va se dérouler le déconfinement scolaire, le retour progressif des élèves à l’école à partir du 11 mai. Les écoles n'ouvriront pas partout et pas dans les conditions habituelles. Toutes les questions sur les modalités de cette rentrée.

Les enjeux de la réouverture progressive des écoles après le confinement © Getty / skynesher

Comment le déconfinement scolaire va-t-il se passer ?

Le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Banquer s'est exprimé mardi sur les conditions de la rentrée scolaire suite à la période du confinement avec en premier lieu la préconisation d'un retour à l’école étalé sur trois semaines, un calendrier établi par niveaux de classe. Grande section, CP et CM2 à partir du 11 mai et les autres classes après.

Toutes vos questions autour des conditions de reprise des cours de élèves et la sortie du confinement avec Francette Popineau, co-secrétaire générale et porte-parole du SNUipp-FSU et Rodrigo Arenas, co-Président de la Fcpe (Fédération des conseils de parents d'élèves).

Le temps de réfléchir : Le souci du bien-être des autres

Thibaut de Saint Maurice nos invite à réfléchir sur la manière de prendre soin de nous-mêmes. Comment ce "prendre soin de vous" constitue-t-il une révélation morale de la société dans laquelle nous vivons, plus que l'irruption d'une simple formule de politesse mais un réel souci du bien-être de l'autre en cette période de confinement et d'incertitudes, comment cela peut-il continuer à animer nos cadres sociaux, nos relations publiques en général après le confinement notamment ?

Le conseil série

Benoit Lagane, chroniqueur et critique de série dans l'émission "Une Heure en Séries" vous conseille la série médicale "The Resident" sur TF1 (dès ce soir).

Une série passionnante pour son langage, son thriller, son casting médical !

Le temps de regarder la TV

Redwane Telha, rédacteur en chef de l'émission l'Instant M vous recommande un programme événementiel TV qui a tant marqué l'histoire de la TV : "La Star Académie" l'émission culte de TF1. Les producteurs de l'émission ont programmé le replay de son tout premier numéro

L'occasion de se rendre compte combien la société et la TV ont changé

Les humoristes d'Inter

La chronique de Nicole Ferroni