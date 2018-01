Les antibiotiques sont-ils néfastes pour notre microbiote intestinal ? Dans quel cas s’utilisent les antibiotiques ? Comment bien les utiliser ? Comment préserver leur efficacité ? Quelles sont les pistes pour éviter l’antibio-résistance ? Quelles sont les antibiotiques de demain ?

Des antibiotiques © Getty / Vladimir Nenov / EyeEm

Les antibiotiques : une révolution médicale miracle du XXe siècle découverte par Alexander Fleming. Des antibiotiques encore trop présents dans notre vie quotidienne… Les autorités sanitaires françaises tirent la sonnette d’alarme face à la résistance aux antibiotiques. Considéré par l’Organisation Mondiale de la Santé comme le plus grand fléau du XXIe siècle… L’antibio-résistance, à l’origine de plus de 700 000 décès par ans à travers le monde, avec certaines maladies de plus en plus difficile à soigner…

Pour en parler, Ali Rebeihi reçoit :

Sophie Vo, journaliste scientifique à L’éléphant

journaliste scientifique à L’éléphant Céline Pulcini, infectiologue

infectiologue François Chast, pdt honoraire de l’Académie nationale de pharmacie, a dirigé service de pharmacie des hôpitaux de Paris, auteur de Les médicaments (en 100 questions) ed. Tallandier

pdt honoraire de l’Académie nationale de pharmacie, a dirigé service de pharmacie des hôpitaux de Paris, auteur de Les médicaments (en 100 questions) ed. Tallandier Thierry Crouzet Résistants ed.Bragelonne (par téléphone)

Vous pourrez aussi entendre Aline Perraudin, de Santé Magazine