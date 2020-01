Intéressons-nous aux raisons qui font qu'avancer ensemble, l'altruisme, nous rend plus heureux, et combien l’interdépendance positive donne du sens à notre vie. Les liens sociaux positifs, durables, épanouissants, empathiques sont souvent essentiels à notre survie psychique et physique.

Groupe d'amis © Getty / Flashpop DigitalVision

En se basant sur de nombreuses recherches scientifiques, nous verrons pourquoi nous avons besoin les uns des autres pour être heureux, quand nous traversons des difficultés existentielles.

Pourquoi il est essentiel de s’entraider, de ne pas avoir peur de demander de l’aide ? Pourquoi il est important d’exprimer de la gratitude et de savoir la recevoir ?

Nous verrons également pourquoi l’interdépendance ne nuit pas à notre besoin d’autonomie, à notre estime de soi… Bien au contraire. Et puis nous vous dirons comment cultiver notre attention aux autres et comment restaurer la confiance pour nos semblables.

Bref, comment favoriser le terreau fertile du vivre-ensemble, une expression honnie par quelques esprits chagrins, mais plus que jamais nécessaire dans une société fragmentée, qui ressemble de plus en plus à un archipel.

Avec

Christophe André , psychiatre

, psychiatre Rebecca Shankland, psychologue

► Auteurs de "Ces liens qui nous font vivre" et "Éloge de l’interdépendance" (éditions Odile Jacob)

