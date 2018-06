Comment ne pas rater le prétendu plus beau jour de sa vie…

Le mariage…

C’est un jour faste…

La fête la plus importante dans les représentations populaires…

Mais comment expliquer que la mise en scène des noces soient devenue aussi cruciale, alors que le mariage ne symbolise plus forcément le début du couple, avec souvent une vie de famille qui préexiste à l’évènement…

Que symbolise vraiment cette journée exceptionnelle, où se marier semble plus important qu’être marié ?

Pourquoi les noces se sont-elles transformées en instrument pour mettre en scène sa puissance sociale et son individualité, voire son narcissisme ?

Reportage Antoine Ly: Le jour du mariage représente généralement l’un des plus beaux jours de la vie d’un couple. Mais parfois, cela ne se passe pas comme prévu. Antoine a rencontré un couple pour qui le rêve a viré au cauchemar. Elle s’appelle Alexia. Et lui, Emmanuel. Ce couple de trentenaire s’est marié il y a bientôt deux ans. C’était le 2 juillet 2016. Ce jour-là, ils avaient convié 150 personnes pour assister à leur mariage. Tout était prêt. Ils avaient tout planifié. Mais au dernier moment, un imprévu a mis à mal tous leurs plans. Tout s’est tellement bien fini, que depuis 7 mois, Alexia et Emmanuel sont les heureux parent d’un petit « Hector ».

