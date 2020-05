Culture, retour aux racines, beautés naturelles, ou site méconnu pour vos vacances en France ? Quelle destination allez-vous privilégier cet été ? Comment allez-vous redécouvrir le "plus beau pays du monde" ? On vous donne quelques conseils. Mais aussi le port du masque en philo, et l'hommage à Michel Piccoli.

Parc naturel régional du Queyras © Getty / John Elk

Destination vacances en France !

Dans les Alpes du Sud, direction le Queyras, le plus haut parc régional d'Europe: c'est haut, mais accessible à tous et très ensoleillé. On peut aller faire de la randonnée, en particulier au lac du Soulier, près du col de l'Izoard. Ne ratez pas l'Observatoire astronomique de Saint-Véran. Et goûtez la tarte à la myrtille et la délicieuse tome de l'Izoard, que l'on trouve à la fromagerie de Guillestre.

Envie d'exotisme près de chez vous ? Le village de Cezallier, dans le Massif Central, ressemble à la Mongolie. Le Noyant dans l'Allier est surnommé "la petite Asie". Et les Iles Lavezzi au Sud de la Corse rappellent les Seychelles pour ceux qui regrettent les îles exotiques lointaines. Tout comme Les Glénans au sud du Finistère.

Pour la beauté : Belle-île dont on fait le tour (80 km) à en quatre ou cinq jours. On peut visiter le Musée Sarah bernhardt vécut dans l'île. Et si vous avez envie de grands vents : La Pointe des poulains.

Envie de culture ? Sur la piste de Marcel Proust. A 30 km de Chartres à Saint-Clément, au Château fort de Villebon, ou dans Le pays de Combret, ou le long du Loir...

A vélo en Alsace : une application à télécharger absolument : francevelotourisme.com Il y a un circuit magnifique en Alsace. Partir d'Eguisheim, un village où vous pouvez louer votre vélo. N'hésitez pas à aller goûter les vins, déguster des bretzels, et de la choucroute.

Honfleur chez Erik Satie, on découvre la maison du musicien un casque sur les oreilles où l'on vous raconte sa vie.

Les lacs de Savoie : On peut plonger au cœur de l'été dans le Lac Léman, Lac d'Annecy, lac du Bourget, ou le Lac d'Aiguebelette...

Vallon Pont d'Arc en Ardèche : pour se baigner et faire du sport. Et dans les restaurant, on a la chance de boire le vin de Jean-Louis Trintignant.

A 13 km de Clermont-Ferrand à Gergovie, le lieu de la bataille mythique entre Jules César et Vercingétorix. Ne pas rater le Musée de Gergovie.

Le temps de réfléchir : Porter un masque : qu'en aurait-dit Platon ou Lévinas ?

Les humoristes de France inter :

François Morel : Hommage à Michel Piccoli