Qu’est-ce qu’exactement l’économie sociale et solidaire ? Quelle est son ambition, sa philosophie, son but ? Quels sont les secteurs dans lesquels elle s’épanouit ? En quoi serait-elle une solution à certaines difficultés de nos sociétés ? Pourquoi l’économie économique et solidaire peut nous faire du bien ?

Les bienfaits de l'économie sociale et solidaire © Getty / Luis Diaz Devesa

Un mouvement né au 19ème siècle, aux racines anciennes, et qui au fil des décennies se donne pour ambition d’atténuer les dégâts et les inégalités que peut générer certains aspects du secteur marchand…

L’économie sociale et solidaire, une galaxie hétérogène, hétéroclite, qui rassemblent des coopératives, des associations, des fondations, mais aussi le système mutualiste…

Pourquoi l’économie sociale et solidaire peut-elle nous aider à mieux consommer ou à préserver l’environnement ?

Comment lever les blocages qui empêchent son épanouissement ? Quels sont les critiques que l’on peut lui adresser ? Bref, l’économie sociale et solidaire est-elle vraiment une voie d’avenir ? Nous attendons toutes vos questions sur l’économie sociale et solidaire par courriel, sur l’appli France Inter et sur notre page Facebook, pas de standard ce matin en raison d’un mouvement de grève national.

Partenariat Le 1 Julien Bisson

