Comment expliquer notre obsession pour le bien-être ? Selon ce bon vieux Robert « le bien-être, c’est cette sensation agréable procurée par la satisfaction de besoins physiques, l’absence de soucis »… Comment cette quête s’est imposée dans nos modes de vies ?

Yoga, méditation, réflexologie... existe-t-il une obsession du bien-être ? © Getty / skynesher

Et l’OMS définit d’ailleurs la santé comme un « état de complet bien-être physique, mental et social, la santé et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité »

Mais, comment expliquer notre course au bien-être ?

Une quête qui peut nous épuiser à force de vouloir toujours aller mieux… Et nous plonger dans le désarroi quand divers grains de sable enrayent la machine… Comment expliquer que le bien-être soit presque devenu un impératif moral ? Comment cette obsession s’est-elle imposée dans notre vie quotidienne ? Comment la publicité, les médias, les ouvrages de développement personnel nous incite à toujours aller mieux ?

Pour nous aider à décoder cette obsession du bien-être, le philosophe et professeur de marketing Benoît Heilbrunn, les humoristes Nicole Ferroni et Sandra Colombo et avec la journaliste à Psychologies Magazine, Flavia Mazelin Salvi.

