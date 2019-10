On va parler d’amour, d’amour et de désir, oui mais plutôt quand il se fait la malle… Vous ne désirez plus votre partenaire ou bien lui, ou elle n’a plus de libido… Comment le vivez-vous ? Que faites vous ? C’est un drôle d’animal qui semble avoir sa vie propre… Au début, tout va bien...

Sexo : la baisse du désir © Getty / Image Source

Il vous cueille, vous attrape et vous prend par surprise, à force vous pensez le connaître, alors, vous croyez l’apprivoiser, un jour vous êtes même sûr de pouvoir le provoquer, et de l’emmener où vous voulez… Mais c’est là qu’il se carapate, et oh mon dieu, il vous échappe… Plus tard, il reviendra. Peut-être, peut-être pas. Oui, il a décidément sa vie propre, le désir…

Et des ennemis, partout, autour de lui : le temps, l’usure, les injonctions, la vie… Que faire pour qu’il soit votre ami ? Pour tisser avec lui des liens, si ce n’est toujours joyeux, du moins un peu harmonieux ? Quand le désir, dans le couple, se fait la malle… C’est la question qui nous préoccupe ce matin.

Les atermoiements du désir, c’est une question qui revient souvent.

Avec

Alain Héril, sexothérapeute « Je fanstames donc je suis, ce que nos fantasmes disent de nous », chez Eyrolles.

Alain Héril, sexothérapeute « Je fanstames donc je suis, ce que nos fantasmes disent de nous », chez Eyrolles.

Catherine Blanc, psychiatre et sexologue, « La sexualité décomplexée », chez Flammarion

Chronique Choses (presque) vues par Eric Libiot

Partenariat Femme Actuelle : Marie-Laure Zonszain

