Vos petits compagnons peuvent-ils être infectés ? Quel réconfort vous apportent-ils pendant le confinement ? Les chats et les chiens, ont-ils compris que nous étions confinés ? Pourront-ils être utilisés pour détecter les malades ? Vos questions sur les animaux, le conseils TV et série, une pause philo et de l'humour.

Les animaux au temps du covid-19 © Getty / Omar Zoheiry/picture alliance

Avec :

Claude Béata, vétérinaire comportementalise

Anne-Claire Gagnon : vétérinaire, auteure de Sage et mignon comme un chat

Le temps de réfléchir : "L'incertitude

Avec Roger-Pol Droit : "L'incertitude est là de tous les côtés. la philosophie peut toujours nous convaincre que c'est habituel, comme Sénèque : "partout nous demeurons dans l'ignorance du lendemain". Il est bien gentil, mais ce n'est pas seulement ce que nous vivons en ce moment.

C'est une crise beaucoup plus floue. La philosophie peut nous aider dans ce flou et cette absence de prévisibilité .

On ne sait plus quoi décider ! La philosophie nous conseille d'intégrer l'incertitude à nos parcours. Et c'est difficile !"

Le conseil Série : "Dérapages"

Avec Xavier Leherpeur : "Dérapages, une série en six épisodes dont la première partie est diffusée ce soir et la seconde la semaine prochaine. L’intégralité de la série étant également disponible sur arte.tv jusqu’au 13 mai. [...] Dérapages pourrait être un drame social un peu appuyé à la Ken Loach, mâtiné de polar désespéré.

La force de la série c’est d’opter pour une satire féroce et carnassière, méchamment dénonciatrice de l’actuel monde du travail.

Le trait n’est jamais inutilement forcé mais épouse toujours la révolte fébrile de son personnage principal."

Le temps de regarder la télévision : "Britanny Runs a Marathon"

Avec Redwane Telha : "Pour Brittany, le Marathon semble au départ inaccessible. Il faut la voir au début du film, elle a en horreur le sport et les sportifs. Elle ce qu'elle aime, c'est la fête ! [...] Et je ne sais pas si c'est parce que je suis moi-même en train de tenter de perdre du poids en vue d'un Marathon mais ce film m'a vraiment touché. C'est bien plus qu'une sympathique comédie américaine.

C'est un joli conte que je ne suis pas prêt d'oublier.

Le film s'appelle "Britanny Runs a Marathon" et c'est à voir sur Amazon Prime Video."

L'humoriste de France Inter : "Le retour du Figolu, une victoire France Inter"

Avec Tanguy Pastureau : "Le présent est difficile, entre Covid-19, changement climatique, concert de Patrick Bruel confiné dans sa salle d’eau, 2020 est moisie. Comme dirait Elizabeth II, c’est l’annus horibilis, ce qui ne signifie pas qu’on a une dégénérescence du trou de balle, mais qu’on vit 365 jours difficiles.

Avant, c’était mieux, on pouvait jeter son vieux frigo dans la forêt, on clopait des gauloises sans filtres en roulant ivre, on s’en foutait de mourir, parce que les morts à l’époque avaient une vie formidable, à Paris ils étaient inscrits sur les listes électorales et au PS ils arrivaient même à bourrer les urnes.

Donc oui, on est en pleine nostalgie, à la télé, un film sur deux c’est un Gendarme de Saint-Tropez, l’autre c’est la 7ème Compagnie, on parle de Netflix,

mais le grand gagnant du confinement, ça aura été Jean Lefebvre...."

===> ECOUTER Le retour du Figolu, une victoire France Inter !