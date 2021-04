Et une émission sous le signe du punk… Nous recevrons le jardinier paysagiste Eric Lenoir, qui promeut le jardin punk, une manière de jardiner anarchiste et paresseuse qui fait de plus en plus d’adeptes.

Notre ami Michka Assayas nous racontera les origines du mouvement punk né au Royaume-Uni dans les années 1970.

Notre chef Grégory Cohen vous proposera une recette toute douce dans ce monde no future…

Notre journaliste Christilla Pellé-Douël vous conseillera le livre d’une auteure finlandaise très punk dans l’âme…

Aujourd'hui Aïda Ndiaye, remplace notre camarade Thibaut de Saint Maurice cette semaine avec une chronique philo empreinte de la pensée de Simone Weil.

Guillemette Odicino, la dame du vendredi qui ne peut pas s’empêcher de mettre son grain de sel avec un film de Brian de Palma "Phantom of the Paradise".

Et enfin, Maïa Mazaurette, avec une chronique sexe punk...

Vous pouvez réagir à tous nos sujets, êtes-vous par exemple adepte du jardin punk où on laisser faire la nature ?

Dîtes-nous aussi quel est le livre, la série, le film qui vous réconforte en ce moment : 01 45 24 7000.

Avec :

Eric Lenoir, paysagiste, pépiniériste et auteur du "Petit traité du jardin punk : apprendre à désapprendre", éditions Terre Vivante (novembre 2018).

, paysagiste, pépiniériste et auteur du " ", éditions Terre Vivante (novembre 2018). Aïda N'Diaye, professeur agrégée de philosophie et ancienne élève de l'Ecole Normale Supérieure.

Sa chronique évoque le jardinage, et l'opposition entre travail manuel et travail intellectuel en référence à la pensée de Simone Weil.

Maïa Mazaurette, chroniqueuse sexe et autrice.

Il s'agit de sexe punk avec la sortie du livre Feminispunk : le monde est notre terrain de jeu de Christine Aventin (éditions Zones, avril 2021).

Christilla Pellé Douël : Elle parlera d'une auteure punk avant l'heure, Tove Jansson, et de son livre "La fille du sculpteur", éditions La Peuplade (février 2021).

Guillemette Odicino : Parlera de la comédie musicale "Phantom of the Paradise" de Brian de Palma. Film qui a inspiré le casque des Daft Punk.

: Parlera de la comédie musicale " " de Brian de Palma. Film qui a inspiré le casque des Daft Punk. Grégory Cohen : Un peu de douceur dans ce monde de brutes, le chef nous donnera sa recette d'Angel cake.

Petit coup de projecteur sur le Pays Basque où Marlène Da Costa a créé sa micro-entreprise de fabrication artisanale nommée Ogait Ogait dans l'idée de tisser du lien en fabricant des porte-clés et des bracelets en cordes de marin.