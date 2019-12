Quand le corps et la philo se rencontrent. Ce matin, on se demande si la philo peut nous aider à guérir les maux qui affligent notre corps… Un corps que l’on a souvent du mal à accepter et pourtant faute de mieux il faut bien faire avec. Faire avec un visage plus ou moins banal, des kilos en trop.

Comment la philosophie peut nous aider à être bien dans notre corps ? © Getty / RunPhoto

Ce matin, on se demande si la philo peut nous aider à guérir les maux qui affligent notre corps…

Un corps que l’on a souvent du mal à accepter et pourtant faute de mieux il faut bien faire avec. Faire avec un visage plus ou moins banal, des kilos en trop. Un corps qui se flétrit et vieillit, avec la maladie qui se profile, tapie dans l’ombre.

Et la mort qui nous attend tranquillement… Cette mort qui a l’éternité devant elle, contrairement à nous autres humains…

Mais vous le verrez, la philosophie peut nous aider à regarder avec lucidité et avec force tous ces maux qui nous accablent…

Nos invités

La professeure de philosophie Laurence Devillairs et le directeur de la rédaction Alexandre Lacroix…

Ma complice ce matin Guillemette Odicino

Pour plus d'informations retrouver l'émission diffusée en direct le 2 juin 2017