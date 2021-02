Et ce matin nous allons vous donner quelques clés pour prévenir et échapper au burn-out. Ce syndrome d’épuisement professionnel qui touche de plus en plus de Français, notamment en cette période de crise sanitaire.

Comment reconnaitre un burn out ? © Getty / Delmaine Donson

Quels sont les signes qui doivent alerter, indiquant que l’on est frappé par cet incendie intérieur qui nous fait perdre le sens de ce que l’on fait ? Est-il possible de prévenir le burn-out ? Comment réparer les dégâts causés par un burn-out, reconnu en 2019 comme une maladie professionnelle par l’Organisation Mondiale de la Santé ? On évoquera également ce matin le burn-out parental, et on vous apportera des solutions concrètes pour vous aider à sortir de ce piège.

N’hésitez pas à poser vos questions et à témoigner au 01 45 24 7000 et sur l’application France Inter ainsi que sur la page Facebook de GBVF.

Vous retrouverez les questions toujours pertinentes de Marie-Laure Zonszain de Femme Actuelle et la chronique Choses Presque vues d'Eric Libiot. Bienvenue dans GBVF, la vie quotidienne mode d’emploi !

Avec :